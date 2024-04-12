«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре

Соглашение может стать началом урегулирования украинского вопроса.

Владимир Путин согласился с предложением лидера Белоруссии Александра Лукашенко о возвращении к проекту стамбульского договора с Украиной. Лидеры стран провели четырехчасовую встречу 11 апреля в Кремле.

Глава Минска считает, что инициативы России по мирному урегулированию вопроса с Украиной обязательно найдут отклик среди боевиков киевского режима.

Основой для диалога должны стать проекты договоренностей, которые обсуждались в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 году. Именно тогда государства пришли к «серьезным подвижкам».

«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил Александр Лукашенко.

«Да, и с ним работать», — заявил Владимир Путин.

Президент Белоруссии добавил, что договор содержит «разумную» позицию, «приемлемую» для Украины, с которой Киев в свое время согласился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине.