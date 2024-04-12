«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре

Путин поддержал предложение Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
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Соглашение может стать началом урегулирования украинского вопроса.
Владимир Путин согласился с предложением лидера Белоруссии Александра Лукашенко о возвращении к проекту стамбульского договора с Украиной. Лидеры стран провели четырехчасовую встречу 11 апреля в Кремле.
Глава Минска считает, что инициативы России по мирному урегулированию вопроса с Украиной обязательно найдут отклик среди боевиков киевского режима.
Основой для диалога должны стать проекты договоренностей, которые обсуждались в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 году. Именно тогда государства пришли к «серьезным подвижкам».
«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил Александр Лукашенко.
«Да, и с ним работать», — заявил Владимир Путин.
Президент Белоруссии добавил, что договор содержит «разумную» позицию, «приемлемую» для Украины, с которой Киев в свое время согласился.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине.
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