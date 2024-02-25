В Крыму назвали сумму иска к Украине за энергоблокаду

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 37 0

В Крыму оценили ущерб от украинской энергоблокады в 5 триллионов рублей

В Крыму назвали сумму иска к Украине за энергоблокаду

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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В документах будет указано очень много нулей — ущерб неимоверный.

Крымские власти оценили ущерб, нанесенный Крыму из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. В 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым. Власти полуострова насчитали сумму иска за это в более чем пять триллионов рублей.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире общественно-политического телеканала заявил, что в тяжелый период Россия помогла полуострову справиться с препятствиями. Был запущен энергетический мост из Краснодарского края и построены две ТЭС.

«Только сумма ущерба бюджету, предварительно, оценивается в более чем три триллиона рублей. Готовится еще иск от Общественной палаты — это народ Крыма, там сумма будет более двух триллионов рублей. Будет еще ущерб от предприятий. Будет очень серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад», — заявляет Константинов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о заявлении Путина о том, что Крым — неотъемлемая часть РФ.

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