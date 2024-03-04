Крым требует взыскать с Украины более трех триллионов рублей за энергоблокаду

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Глава парламента Крыма Константинов: суд принял иск к Украине за энергоблокаду

Крым требует взыскать с Украины более трех триллионов рублей за энергоблокаду

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Власти полуострова настроены серьезно в этом вопросе и намерены идти до конца.

Суд принял иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергоблокады. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в Telegram-канале

«Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова», — написал он.

Ущерб, нанесенный региону, оценивается в размере более трех триллионов 156 миллиардов рублей. Константинов подчеркнул, что власти Крыма намерены сделать все ради доведения этой работы до логического завершения.

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Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

В 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым. Власти полуострова оценили ущерб, нанесенный региону из-за энергетической блокады полуострова со стороны Киева. Сумма иска составила более пяти триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константинов назвал имя одного из главных виновников энергоблокады полуострова.

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