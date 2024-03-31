Именно со стороны этого города в Крым летят украинские ракеты и дроны, и переправляются десанты смертников.

Освобождение Одессы от украинской националистической власти — это ключ к обеспечению безопасности юга России. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Одесса создавалась Россией и всегда была исторически русской территорией. Сегодня это ключ к стратегической безопасности для юга России», — сказал политик.

Константинов подчеркнул, что именно со стороны Одессы противник посылает на Крым десанты смертников, ракеты и дроны. При этом в городе живут русские люди, не разделяющие идеи украинского национализма.

Американский предприниматель Илон Маск, в свою очередь, не исключил, что Одесса перейдет под контроль российских сил, если конфликт будет продолжаться достаточно долго. Он посоветовал киевскому режиму урегулировать конфликт путем переговоров, иначе Украина рискует потерять весь доступ к Черному морю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются «абсолютной Россией».