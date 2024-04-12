Неизвестный с ножом набросился на полицейских в Уфе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 42 0

Нападение произошло во время проверки документов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru

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В Уфе местный житель ранил ножом двух сотрудников полиции. Как стало известно 5-tv.ru, нападение произошло на улице Карла Маркса.

По данным источника, полицейские обратили внимание на странное поведение мужчины и, посчитав его подозрительным, подошли к нему для проверки документов. Однако вместо того, чтобы выполнить законные требования сотрудников, мужчина набросила на них с ножом.

Из-за полученных ранений один полицейский госпитализирован, второму помощь оказана на месте. Нападавший задержан.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков.

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