Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков

Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье Василий Буряков признался, что делал закладку наркотиков, когда его обнаружили и попытались задержать сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Московской области.

«Он пояснил, что 7 апреля приехал на участок местности для того, чтобы перезаложить наркотические средства. Однако в процессе был застигнут сотрудниками МВД. В результате обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что правоохранители нашли в Тверской области тайник с оружием Бурякова. Из схрона изъяли автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом.

Самого Бурякова ранее задержали под Тверью. Сопротивления при этом он не оказал.

Сейчас мужчина заключен под стражу, он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Нападение на двух сотрудников МВД произошло вечером 7 апреля в Подмосковье. В результате помощник участкового уполномоченного полиции Лосино-Петровского погиб на месте, а оперуполномоченный уголовного розыска в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемому в убийстве полицейского в Подмосковье заочно предъявлено обвинение.