«Йети — это я»: Павел Кашин рассказал, о чем его новый альбом

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 17 0

Павел Кашин рассказал, что его новый альбом написан о нем самом

Фото, видео: Стукалин Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Новый альбом певца получился трагичным, так как основан на событиях его жизни.

Музыкант Павел Кашин заявил корреспондентам 5-tv.ru о том, что его новый альбом «Йети» во многом написан о нем самом.

Кашин откровенно рассказал о том, что за последние несколько лет он пережил множество предательств и тяжелых испытаний, что отразилось непосредственно и на его творчестве.

Так, одна из композиций музыканта и вовсе повествует о смерти этого чудища, которая символизирует события прошлого года в жизни Кашина.

Павел не рассказал обо всех событиях, которые произошли у него в жизни, однако все эмоции он отразил в своих песнях. Известно лишь о том, что в прошлом году директор музыканта лишил его авторских прав, что добавило ему немало проблем в минувшем году.

При этом артист не отчаивается, а утверждает, что «ведь жизнь без испытаний неинтересна». Более того, именно сложности делают нашу жизнь жизнью.

«Поэтому самая тяжелая работа — быть женой на Рублевке», — подытожил философски музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что легендарная группа «Ва-Банкъ» дала концерт в Москве.

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