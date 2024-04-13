Ипотека при разводе: как делить недвижимость

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

Юрист Корсукова: ипотечное имущество при разводе можно поделить тремя способами

Ипотека при разводе: как делить недвижимость

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Как без лишних скандалов и судебных тяжб поделить ипотечную квартиру?

Развод нередко «бьет» без пяти минут бывших супругов не только эмоционально, но и финансово, а вопрос ипотеки встает особенно остро. Как сохранить себе нервы и время при разделе ипотечного имущества — рассказала изданию «Страсти» юрист Ксения Корсукова.

Один из бесконфликтных обоюдных решений сложной проблемы — переоформление кредита на бывшего супруга. В итоге выходит следующая цепочка: один из партнеров отказывается от своей доли, другой же перекладывает на себя выплату ипотеки. Более того, первый может получить компенсацию — половину переведенных банку денежных средств, пока состоял в браке.

Однако это далеко не единственный способ мирного решения. Юрист особенно выделяет иной подход, подразумевающий расчет экс-супругов перед банком по собственному кредитному договору. Это актуально, если ипотека поделена на доли — отдельно на каждого партнера. Но здесь уже есть подводные камни.

«Но существует нюанс: жилье должно оставаться в собственности бывших супругов до полного погашения обоих кредитов», — предупреждает юрист Ксения Корсукова.

Облегчить бремя развода с ипотекой на плечах поможет право сдачи недвижимости в аренду. Юрист советует следовать этой тактике вплоть до конца выплаты всего долга. А затем продать жилье, поделив вырученные деньги пропорционально долям собственников.

Ранее 5-tv.ru писал, как купить квартиру в ипотеку под низкий процент и не прогадать.

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