Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 196 0

Депутат Саралиев: Россия вернула 23 тела военных в обмен на 99 погибших ВСУ

Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Процедура проходила на границе в Сумской области.

Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

«23 тела забрали», — передает РБК слова парламентария.

Также в рамках достигнутых договоренностей Киев получил 99 тела боевиков ВСУ.

По данным украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 77 боевиков ВСУ, чьи тела были переданы Киеву, погибли на донецком направлении. Еще 20 — на запорожской, двое — на харьковском.

Обмен телами погибших проходил на российско-украинской границе в Сумской области. На встречах присутствуют представители Красного Креста.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны.

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