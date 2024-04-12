Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны

В Минобороны России тем временем официально данную информацию не комментировали.

Взрывы прогремели в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Информацию об этом распространили местные СМИ, в частности издание «Страна.ua».

Согласно сообщениям, в указанных областях была запущена сирена воздушной тревоги. Позднее появилась информация и о взрывах. Однако в Минобороны России официально данные сообщения не комментировали и о возможных ударах по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сообщали.

Накануне, 11 апреля, Вооруженные силы России в рамках спецоперации нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. В результате атаки была нарушена работа оборонных предприятий, сорваны переброски резервов в районы боевых действий.

В Минобороны подчеркнули, что таким образом Москва ответила на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в украинских Сумах на северо-востоке страны в результате взрыва повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).