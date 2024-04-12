Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Взрывы прогремели в Винницкой и Хмельницкой областях Украины

Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В Минобороны России тем временем официально данную информацию не комментировали.

Взрывы прогремели в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Информацию об этом распространили местные СМИ, в частности издание «Страна.ua».

Согласно сообщениям, в указанных областях была запущена сирена воздушной тревоги. Позднее появилась информация и о взрывах. Однако в Минобороны России официально данные сообщения не комментировали и о возможных ударах по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сообщали.

Накануне, 11 апреля, Вооруженные силы России в рамках спецоперации нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. В результате атаки была нарушена работа оборонных предприятий, сорваны переброски резервов в районы боевых действий.

В Минобороны подчеркнули, что таким образом Москва ответила на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в украинских Сумах на северо-востоке страны в результате взрыва повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).

Тема:
Спецоперация
12 апр
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
12 апр
В ДНР сообщили о продвижении российской армии под Марьинкой
12 апр
Это предвестник: на Западе отреагировали на удары по энергетическим объектам на Украине
12 апр
Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot
12 апр
Ульянов указал на нежелание Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
12 апр
Российские бойцы «выжгли» позиции ВСУ с помощью «Солнцепеков»
12 апр
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
12 апр
«Победить Россию невозможно»: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине
12 апр
На Западе предрекли ВСУ тяжелейшие испытания в ближайшие месяцы
12 апр
На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге
+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

10:10
Выбор каждого: почему сын Карины Нигай профессионально занимается футболом
9:54
Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны
9:48
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
9:31
Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари
9:28
В Крыму заявили о колоссальном ущербе от Украины: «Колониальный режим»
9:18
Счастье на Мальте: куда пропала дочка Михаила Задорнова

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок