Многократно судимый ревнивец облил кислотой возлюбленную в Краснодарском крае
В Краснодарском крае мужчина облил кислотой 21-летнюю возлюбленную
Фото: www.globallookpress.com / 007 David Parry
Мужчина приехал в регион из Иркутской области.
Сегодня, 30 августа, в станице Ладожская мужчина на почве ревности облил серной кислотой свою 21-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Пострадавшая была доставлена в Усть-Лабинскую центральную больницу, где ей диагностировали химический ожог тела. Медики тут же сообщили о новой пациентке в МВД.
Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался неоднократно судимый житель Иркутской области. Отпираться мужчина не стал и признался правоохранителям, что на преступление его толкнула ревность.
Сейчас девушке предстоит длительное лечение. По факту проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Краснодара приговорили к шести годам заключения за поджог военкомата.
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