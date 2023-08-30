Многократно судимый ревнивец облил кислотой возлюбленную в Краснодарском крае

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 10 0

В Краснодарском крае мужчина облил кислотой 21-летнюю возлюбленную

Многократно судимый ревнивец облил кислотой возлюбленную в Краснодарском крае

Фото: www.globallookpress.com / 007 David Parry

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина приехал в регион из Иркутской области.

Сегодня, 30 августа, в станице Ладожская мужчина на почве ревности облил серной кислотой свою 21-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшая была доставлена в Усть-Лабинскую центральную больницу, где ей диагностировали химический ожог тела. Медики тут же сообщили о новой пациентке в МВД.

фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался неоднократно судимый житель Иркутской области. Отпираться мужчина не стал и признался правоохранителям, что на преступление его толкнула ревность.

Сейчас девушке предстоит длительное лечение. По факту проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Краснодара приговорили к шести годам заключения за поджог военкомата.

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
95.93
0.22 104.45
0.97
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

17:51
Скромно и без излишеств: как выглядел гроб Панфилова на похоронах
17:43
Многократно судимый ревнивец облил кислотой возлюбленную в Краснодарском крае
17:39
«Я лечу домой»: Костенко пошла на крайние меры, чтобы вернуть Тарасова
17:31
Дюжину мертвых лис обнаружили в багаже пассажира во Внуково
17:28
Боррель анонсировал создание фонда военного содействия Киеву на 2024–2027 годы
17:24
Букет на пять с плюсом: какие цветы подарить учителю на 1 сентября по правилам этикета

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
«Новый уровень цензуры»: Кустурица отреагировал на текущие требования «Оскара»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России