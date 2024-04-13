«Еще не заслужил»: SHAMAN признался в отсутствии настоящих друзей в его жизни

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 836 0

SHAMAN признался в отсутствии настоящих друзей в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Исполнителя практически все время окружают самые разные люди, но считает ли он их своими надежными товарищами?

Автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал, что для него значит настоящий друг, и обзавелся ли он таким человеком. Об этом он поведал на юбилейном концерте в честь 75-летия Куклачева в «Вегас Сити Холле» автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко.

Оказалось, что в Москве у Дронова нет настоящих друзей. Возможно, он еще «не заслужил» найти такого человека. По крайне мере, он сам так считает. При этом исполнитель уверен, что дружба — это навсегда.

«Это хороший вопрос, потому что настоящих друзей здесь, в Москве, у меня нет. Может, я еще не заслужил настоящих друзей. Такое тоже может быть. Но одно могу точно сказать: дружба — понятие круглосуточное. Это 100%. Для меня так да», — сказал SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN поздравил Куклачева с 75-летием.

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«Еще не заслужил»: SHAMAN признался в отсутствии настоящих друзей в его жизни

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