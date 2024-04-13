«Многому у вас научился»: SНАМАN поздравил Куклачева с 75-летием

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 188 0

SНАМАN поздравил Куклачева с 75-летием

Фото, видео: 5-tv.ru

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Певец пообещал обратиться к дрессировщику за особым советом.

Автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) посетил юбилейный концерт в честь 75-летия Юрия Куклачева в «Вегас Сити Холле», чтобы лично поздравить легендарного дрессировщика с юбилеем. Общение звезд получилось теплым и дружеским — певец подарил юбиляру цветы и обнял его, передает корреспондент 5-tv.ru.

«Я посмотрел много ваших интервью, я очень многому у вас научился», — сказал SHAMAN.

Он вспомнил историю про тяжелый период из жизни Куклачева, который тот преодолел — именно она помогает Дронову не сдаваться и идти до конца. Также певец сказал, что позже обратится к дрессировщику за особым советом.

«У меня есть, конечно, одна женщина-кошка. Может быть, я к вам отдельно обращусь, как ее правильно дрессировать», — поделился артист.

Куклачев же подчеркнул, что счастлив, что в России появился такой замечательный артист. В конце беседы звезды пожали друг другу руки, а певец еще раз поблагодарил дрессировщика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Куклачев планирует и дальше заряжать людей энергией добра и смеха. Карьеру артист заканчивать не собирается.

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«Многому у вас научился»: SНАМАN поздравил Куклачева с 75-летием

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