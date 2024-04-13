Все очень плохо: почему возникает боль в сердце после еды

Специалист предупредила о серьезных рисках этого состояния.

Возникновение боли в груди, учащение сердцебиения или головокружение после еды могут быть симптомами серьезных нарушений, требующих лечения. Об этом изданию Газета.ру заявила врач Екатерина Кашух.

«Одна из относительно безобидных причин головокружения после еды — постпрандиальная гипотензия, то есть состояние, при котором после приема пищи снижается артериальное давление из-за того, что кровь приливает к желудочно-кишечному тракту. Человек при этом испытывает головокружение, слабость, утомляемость. Чаще всего состояние наблюдается у пожилых людей, пациентов с некоторыми хроническими заболеваниями (например, сахарным диабетом) и тех, кто принимает лекарства от гипертонии», — рассказывает специалист.

Такого рода гипотензия может быть вариантом нормы, особенно при мягких симптомах, которые не влияют на качество жизни. Однако стоит показаться врачу, если это состояние возникает регулярно.

Необходимо исключить опасные заболевания со схожими жалобами, отмечает эксперт. В некоторых случаях дискомфорт может быть связан с определенными продуктами.

«Например, молочные продукты или пища, богатая клетчаткой или жиром, могут провоцировать повышенное газообразование в поперечно-ободочной кишке, при котором симптомы могут напоминать боль в сердце и даже имитировать инфаркт», — добавляет эксперт.

Важно помнить, что сильная боль в груди, распространяющаяся на левую руку, шею, спину или челюсть, может быть признаком инфаркта миокарда. А одышка в сочетании с сильным потоотделением, слабостью, бледностью кожи — возможный признак стенокардии или аритмии, резюмировала врач.

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