Без побочных эффектов. Какая соль снизит давление и уменьшит риски инсульта

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Кардиолог Саламатина: калиевая соль уменьшает риски инсульта при гипертонии

Без побочных эффектов. Какая соль снизит давление и уменьшит риски инсульта

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что удалось выяснить в ходе недавнего исследования?

Врач-кардиолог Людмила Саламатина рассказала об особой пользе калиевой соли для людей, которые страдают гипертонией. Об этом пишет Газета.ру.

Профессор говорит, что причинами гипертонии часто выступают избыток натрия в организме и недостаток калия. При ограничении первого в диете можно эффективно снять давление, даже по сравнению со специализированными препаратами, в случае второго есть необычное решение в виде соли, обогащенной калием.

«Так, по результатам крупнейшего исследования заменителей соли, обогащенных калием — Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS), установлено, что вместе со снижением давления падает риск инсульта и преждевременного летального исхода», — утверждает врач.

Более того, эта соль не обладает побочными эффектами, а также не вызывает опасного превышения калия в организме, считает специалист. Однако наиболее сбалансированным решением, настаивает доктор медицинских наук, считается именно здоровая диета без замены поваренной на калиевую соль.

Тем более, что ограничение поваренной соли во время еды — лишь один из многих способов влияния на гипертонию, но точно не единственный. Для профилактики гипертонии Саламантина советует диету DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетический подход к предотвращению гипертонии).

Что немаловажно — она также позволит снизить уровень холестерина и сработает в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как для человека опасна гипертония.

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
«Банда мародеров и убийц»: что известно об отправленных на Украину подразделениях Французского Иностранного легиона
5:44
Япония вспомнила на Совбезе ООН про Хиросиму и Нагасаки в попытке раскритиковать Россию
5:28
Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ
5:14
В Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине
4:57
Без побочных эффектов. Какая соль снизит давление и уменьшит риски инсульта
4:43
«Современное прочтение»: Рузиль Минекаев сыграет в новой экранизации «Буратино»

Сейчас читают

В Московском зоопарке назвали панду Катюшу самой счастливой девочкой на свете
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок