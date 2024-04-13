Молодая звезда кей-попа Пак Бо Рам умерла во время вечеринки при загадочных обстоятельствах

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 48 0

Звезда кей-попа Пак Бо Рам умерла во время вечеринки

Молодая звезда кей-попа Пак Бо Рам умерла во время вечеринки при загадочных обстоятельствах

Фото: www.globallookpress.com / Angela to Roxel

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Певицу обнаружили без сознания в туалете.

Южнокорейская певица, звезда жанра кей-поп Пак Бо Рам умерла в туалете во время вечеринки. Об этом сообщает портал Allkpop со ссылкой на агентство Xanadu Entertainment.

Известно, что 30-летняя звезда находилась на вечеринке и вышла в туалет. Спустя считанное время друзья певицы заметили, что Пак Бо Рам долго не выходит из уборной, поэтому отправились за ней, чтобы убедиться, что все в порядке.

Знаменитость нашли лежащей без сознания на раковине. Прибывшая на место бригада скорой помощи экстренно доставила знаменитость в Университетскую больницу Ханянг, где медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Отмечается, что знаменитость планировала новым релизом отметить свой десятилетний юбилей в шоу-бизнесе, но сделать этого не успела.

Пак Бо Рам родилась 1 марта 1994 года в Чхунчхоне. В 2014 году певица выиграла национальную премию в номинации «Артист года». Песни исполнительницы звучали в саундтреках ряда фильмов и сериалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла супруга режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Копполы.

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