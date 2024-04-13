Девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по Луганску

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 68 0

Среди получивших ранения — семь сотрудников машиностроительного завода.

Девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по Луганску

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Тема:
Спецоперация

В результате ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали девять человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших — семь сотрудников машиностроительного завода, а также двое жителей расположенных рядом с предприятием домов. Медики оказывают всем необходимую помощь.

«Сотрудники администрации города оценивают ущерб, причиненный луганчанам в результате обстрела. Всем будет оказана необходимая помощь. Ситуацию держу на личном контроле», — добавил глава ЛНР.

ВСУ атаковали Луганск днем 13 апреля. Это первый украинский удар по городу с начала этого года. Он был нанесен по машиностроительному заводу, где в скором времени должно было начаться производство. Повреждения получили, в том числе, несколько жилых домов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Горловке при атаке ВСУ пострадали семь мирных жителей, двое из них — дети.

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