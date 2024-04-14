Вароли оценил риски ядерной войны после ответного удара Ирана по Израилю

Чего стоит ожидать в перспективе?

Главные вопросы после ответных ударов Ирана по Израилю — смогут ли США проконтролировать реакцию Биньямина Нетаньяху и как еврейское государство отреагирует на это. Об этом 5-tv.ru заявил политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.

«Так что главное, на что стоит обратить внимание сейчас, — сможет ли Белый дом контролировать своего щенка-питбуля — Израиль… Это — то, за чем мы должны следить», — уверен эксперт.

НАТО, считает Вароли, явно помогает Израилю — и продолжит делать это в лице отдельных участниц вроде Франции, Великобритании и Германии. А Ирану, в свою очередь, могут оказать поддержку Сирия и другие мусульманские страны, полагает политолог.

«Давайте не будем забывать о том, что является первопричиной этой войны? Это геноцид в Палестине, в Газе — вот почему сегодня мы видим эту атаку», — указал Вароли.

Иран, говорит журналист, бомбит Израиль не просто так, а чтобы защитить палестинский народ от геноцида. И это прописано как в международном праве, так и в уставе ООН: если страна совершает геноцид против другой нации, страны мирового сообщества имеют право защищать людей, которые являются жертвами этого.

А страны НАТО поддерживают Израиль в совершении этого геноцида, убежден Вароли. Соединенные Штаты, Франция, Германия и Чехия совершают военные преступления, о чем не стоит забывать, добавил он.

Говоря о перспективах, политолог отметил, что если Иран продолжит эти атаки и они будут успешными, то есть опасность, что Израиль может ответить ядерным оружием. В еврейском государстве есть определенная прослойка населения, указывает Вароли, которая была бы рада такому развитию событий.

Еще один сценарий заключается в том, что Соединенные Штаты через несколько дней или недель, если эти атаки продолжатся, могут осуществить стратегические бомбардировочные рейды против Ирана. И, если это произойдет, то исламская страна может ответить атакой на американские корабли в Персидском заливе и Аравийском море, прогнозирует Вароли.

Многие люди, считает он, будут требовать, чтобы Штаты ответили. И тогда есть шансы, что это превратится в очень большую войну, подытожил Вароли.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран запустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, несколько сотен беспилотников и десятки баллистических ракет. Спустя несколько часов после начала атаки ЦАХАЛ отчитался о перехвате большинства снарядов и БПЛА, о жертвах информации не поступало.