Умерла известная балерина Александра Ежунова

Известная балерина из Донецка Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года. Трагическую новость сообщила художественный руководитель донецкого Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова.

«13 апреля сердце Александры остановилось. Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас. Сложно осознать, принять, поверить… Тяжело утешиться… Мы потеряли частичку большой театральной семьи», — говорится в сообщении Волковой в соцсети «Вконтакте».

Причина смерти балерины не уточняется. Отмечается лишь, что она скоропостижно ушла из жизни.

Также сообщается, что Ежунова пришла в донецкий МДТ имени Бровуна в 2004 году, через год после окончания Донецкого училища культуры. За 20 лет театральной карьеры она сыграла более чем в сорока постановках.

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