Умерла известная балерина Александра Ежунова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 541 0

Танцовщица на протяжении 20 лет блистала на сцене МДТ имени Бровуна, сыграв в 40 постановках.

Умерла известная балерина Александра Ежунова

Фото: Музыкально-драматический театр им. М.М. Бровуна / muzdrama.ru

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Известная балерина из Донецка Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года. Трагическую новость сообщила художественный руководитель донецкого Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова.

«13 апреля сердце Александры остановилось. Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас. Сложно осознать, принять, поверить… Тяжело утешиться… Мы потеряли частичку большой театральной семьи», — говорится в сообщении Волковой в соцсети «Вконтакте».

Причина смерти балерины не уточняется. Отмечается лишь, что она скоропостижно ушла из жизни.

Также сообщается, что Ежунова пришла в донецкий МДТ имени Бровуна в 2004 году, через год после окончания Донецкого училища культуры. За 20 лет театральной карьеры она сыграла более чем в сорока постановках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер народного театра города Касимов «Аспект» в Рязанской области Никита Локтаев погиб в зоне спецоперации.

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