Собянин: «МЭШ» стала уникальным цифровым помощником московских учителей

С 2017 года число грантов, выданных авторам тестов и материалов для «Московской электронной школы» («МЭШ»), превысило 7000. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня „МЭШ“ — уникальный цифровой помощник учителя, неотъемлемая часть столичной системы образования. В библиотеке платформы находится уже больше 1,6 миллиона единиц образовательного контента», — подчеркнул Сергей Собянин.

Размеры грантов разнятся. К примеру, в 2023 году тест по функциональной грамотности приносил автору от 20 до 50 тыс. рублей, а за сценарий изучения темы можно было получить от 120 до 351 тыс. рублей, а создание электронных учебных пособий было оценено от 200 до 299 тыс. рублей.

Общий объем выданных в 2023 году грантов «МЭШ» составил около 100 млн рублей.

Ранее стало известно, что «МЭШ» ляжет в основу аналогичных электронных программ в 20 регионах страны.