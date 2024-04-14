«Возьмут 45 городов»: британский эксперт рассказал, что останется от Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Эксперт Меркурис: Россия может взять под контроль еще 45 городов

«Возьмут 45 городов»: британский эксперт рассказал, что останется от Украины

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency / Pavlo Palamarchuk

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Тема:
Спецоперация

Число подконтрольных Киеву населенных пунктов в центральной части Донбасса неумолимо сокращается.

Россия может взять под контроль оставшиеся 45 городов в центральной части Донбасса. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Еще остается 45 городов. Русские сейчас занимаются тем, что захватывают эти города один за другим. Кажется, этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому», — отметил он.

Меркурис обратил внимание на то, что число подконтрольных Киеву городов в центре Донбасса постепенно сокращается, а театр военных действий становится более открытым. Именно в этом регионе проходит наиболее важный фронт, подчеркнул эксперт.

За минувшую неделю российские войска значительно продвинулись в Богдановке — на северном фланге наступления на Часов Яр, крупный узел обороны ВСУ к западу от Артемовска. На всем этом направлении армия России оказывает мощное давление на ВСУ.

В то же время в Харьковской области российские войска все ближе к Купянску — важному логистическому центру, где находится ключевой железнодорожный узел, через который ВСУ перебрасывают новые резервы на весь харьковский и луганский сектора. Как только его получится вывести из строя — весь северо-восточный фронт украинской армии окажется обескровленным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе допустили прорыв российской армии на ключевом участке СВО.

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