ВСУ, считает аналитик, все сложнее перебрасывать силы на важные направления.

Научно-техническое превосходство техники позволит армии России достичь основных целей на фронте. Об этом на YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Как я уже говорил много раз, и это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений», — указал эксперт.

У России, продолжает он, есть личный состав, ресурсы и вооружение для того, чтобы совершить прорыв на ключевом участке в зоне СВО и таким образом взять под контроль всю территорию ДНР.

Меркурис считает, что ВСУ сложно перебрасывать силы на данный участок фронта. Если российская армия решит занять Часов Яр, она непременно это сделает, убежден он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.