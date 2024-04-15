Вкусная и сочная: как правильно выбрать клубнику

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 29 0

Роспотребнадзор: качественная клубника должна выглядеть сухой и блестящей

Вкусная и сочная: как правильно выбрать клубнику

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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Эта ароматная ягода — кладезь полезных свойств.

В России стартовал сезон продаж вкусной и сочной, всеми любимой ягоды — клубники. Как правильно выбрать клубнику и распознать качество плодов, напомнила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Качественные и сочные ягоды должны выглядеть сухими, без признаков гниения. Цвет должен быть однородным и насыщенным, листики, обрамляющие ягоду — зелеными и без признаков увядания.

Поверхность клубники должна быть упругая, блестящая и гладкая, без повреждений. Также должен чувствоваться насыщенный запах.

Если же плоды влажные с пятнами и без аромата, от покупки лучше воздержаться. Мягкие ягоды с отсутствующими или сухими листиками могут быть испорчены. Кончик лакомства не должен быть белым.

Для определения сладости клубники нужно обратить внимание на черенок плода. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Плотно прилегающие же листики будут указывать на кислинку.

«Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы», — пишет ведомство о полезных свойствах ягоды.

Перед употреблением ягоду следует тщательно промыть. Если этого не сделать, существует риск заразиться кишечными инфекциями. Уточняется, что перед мытьем лучше не удалять листья и стебель на плодах. На длительное время замачивать ягоду не стоит.

«Аллергия на клубнику — абсолютное противопоказание для ее употребления. Не рекомендуется клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период обострения болезни», — подчеркивает ведомство.

При приобретении некачественной и небезопасной ягоды в торговых точках у покупателя есть право обратиться в Роспотребнадзор. Сотрудники помогут решить проблему и, в случае необходимости, организуют проведение внеплановой проверки предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, за сколько можно будет купить клубнику.

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