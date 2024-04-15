Вред соли: в каком случае она может превратиться в яд

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Врач Лебедева: соль в горячей еде может превратиться в яд

Вред соли: в каком случае она может превратиться в яд

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Врач-эндокринолог рассказала, на что стоит обращать внимание при приготовлении еды с добавлением минерала.

Пищевая соль может быть опасной для здоровья из-за некоторых добавок, входящих в ее состав. Об этом сообщила врач-эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева порталу «Доктор Питер».

Так, если в составе продукта есть добавка Е536 — ферроцианид калия, то нужно соблюдать осторожность, хоть она и считается слаботоксичной, поэтому разрешена в России. Проблема в том, что если соль с Е536 добавить в горячее блюдо, то она превращается в синильную кислоту. При передозировке она может нарушать дыхание, вызывать паралич и даже остановку сердца.

Е536 присутствует в составе для внешней привлекательности соли. Она не дает ей слеживаться или комковаться, а также продлевает хранение приправы. Нередко ее включают в состав не только соли, но и колбасы, а также зернистого творога.

Признаками отравления синильной кислотой являются диарея, прыщи, дискомфорт в области печени и желчного пузыря. Врач рекомендует отдавать предпочтение серой каменной, морской или гималайской соли, чтобы снизить риски отравления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая соль снизит давление и уменьшит риски инсульта.

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