Как зарубежные «друзья» отреагировали на предложение Киева?

Киев попросила у стран Запада системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в аренду. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: «Дорогие мои, все что угодно. Хотите в аренду? Давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу? Давайте. Но дайте Киеву системы ПВО Patriot», — отметил он в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Зарубежные «друзья» пока не готовы передать системы ПВО Вооруженным силам Украины (ВСУ), добавил Кулеба, но переговоры активно ведутся. Помимо Patriot обсуждается и отправка одного ЗРК SAMP-T.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

После этого Запад и Евросоюз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако в последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад пытается достать Patriot для ВСУ в третьих странах.