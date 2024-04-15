В МИД Украины попросили у Запада системы Patriot в аренду

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Глава МИД Украины Кулеба попросил у Запада системы Patriot в аренду

В МИД Украины попросили у Запада системы Patriot в аренду

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Как зарубежные «друзья» отреагировали на предложение Киева?

Киев попросила у стран Запада системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в аренду. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: «Дорогие мои, все что угодно. Хотите в аренду? Давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу? Давайте. Но дайте Киеву системы ПВО Patriot», — отметил он в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Зарубежные «друзья» пока не готовы передать системы ПВО Вооруженным силам Украины (ВСУ), добавил Кулеба, но переговоры активно ведутся. Помимо Patriot обсуждается и отправка одного ЗРК SAMP-T.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

После этого Запад и Евросоюз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако в последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад пытается достать Patriot для ВСУ в третьих странах.

Тема:
Спецоперация
15 апр
Число желающих уехать за границу россиян снизилось до исторического минимума
14 апр
«Возьмут 45 городов»: британский эксперт рассказал, что останется от Украины
14 апр
На Украине сообщили о взрыве в Днепре
14 апр
Армия России уничтожила пусковую установку ЗРК IRIS-T в зоне спецоперации
14 апр
Число жертв атаки ВСУ на Токмак под Запорожьем возросло до 16
14 апр
Средства ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ за полчаса над территорией России
14 апр
Слабоумие и отвага? Почему Запад прикрывает террористические атаки Украины
14 апр
Боевики убегают: армия России за неделю серьезно продвинулась в Богдановке
14 апр
В Раде сочли чрезмерной идею повысить выплаты боевикам ВСУ
14 апр
«Расчищаем путь»: как войска России продвигаются к Купянску
+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
«Я хочу еще погулять»: Кологривый признался в изменах жене и романе с Муцениеце
1:41
Число желающих уехать за границу россиян снизилось до исторического минимума
1:21
Испугалась одна? Боня сходила на свидание с новым ухажером вместе с дочкой
1:07
В МИД Украины попросили у Запада системы Patriot в аренду
0:49
Мама Тимати поделилась милым видео с внучкой Алисой: одна деталь встревожила фанатов
0:29
Стендап-комик Джабраилов подвергся нападению в центре Москвы

Сейчас читают

Сражалась с тяжелой болезнью: умерла актриса из «Склифосовского» Инна Головина
На могиле портрет и белые розы: урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили
Обезьяна и животное: боксер Кудряшов раскрыл поджигателя его машины
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок