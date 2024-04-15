В МИД Украины попросили у Запада системы Patriot в аренду
Глава МИД Украины Кулеба попросил у Запада системы Patriot в аренду
Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau
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Как зарубежные «друзья» отреагировали на предложение Киева?
Киев попросила у стран Запада системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в аренду. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: «Дорогие мои, все что угодно. Хотите в аренду? Давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу? Давайте. Но дайте Киеву системы ПВО Patriot», — отметил он в интервью украинскому телеканалу ТСН.
Зарубежные «друзья» пока не готовы передать системы ПВО Вооруженным силам Украины (ВСУ), добавил Кулеба, но переговоры активно ведутся. Помимо Patriot обсуждается и отправка одного ЗРК SAMP-T.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
После этого Запад и Евросоюз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако в последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад пытается достать Patriot для ВСУ в третьих странах.
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