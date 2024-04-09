ФРГ хочет обсудить этот вопрос на следующей встрече G7 на уровне глав МИД. Тем временем киевский режим отчаянно выпрашивает у своих союзников батареи систем ПВО.

Германия исчерпала запасы по системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для возможной дальнейшей их отправки на Украину. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции.

«К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я еще раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, что мы сделаем все, чтобы получить эти системы для Украины», — сказала дипломат.

Германия вместе с Незалежной и европейскими союзниками продолжит прорабатывать вопрос относительно того, чтобы «быстро достать для Украины» системы Patriot, которые находятся у третьих стран. Бербок выразила надежду, что министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи предоставят информацию на этот счет.

Прежде глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявлял во время конференции в Брюсселе, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «отчаянно просил» его выделить семь батарей систем ПВО Patriot.

«Западные страны имеют около 100 батарей Patriot, однако мы все еще никак не можем выделить семи из них Украине», — сказал он.

Боррель пообещал на следующей встрече глав МИД и Минобороны Евросоюза 22 апреля поднять вопрос о поставках Украине системы ПВО для «отражения российских ракет».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о критическом моменте для страны. По его словам, Киеву просто необходимы американские ЗРК Patriot, а также системы противовоздушной обороны.