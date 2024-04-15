Власти Бердянска сообщили о попытке ВСУ атаковать город западными ракетами

Администрация Бердянска: силы ПВО сбили две украинские ракеты Storm Shadow
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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В запорожском населенном пункте прозвучали взрывы.
Войска Украины атаковали Бердянск Запорожской области. По предварительной информации, атака могла быть совершена с помощью ракет Storm Shadow. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.
«По предварительной информации, наше ПВО сбило две вражеские ракеты Storm Shadow», — говорится в посте.
Взрывы в Бердянске прозвучали примерно в 11:30. Власти уточняют данную информацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании узнали о планах Украины атаковать Крымский мост к середине лета. Военные эксперты назвали оружие, которое применят для этих целей боевики киевского режима.
Тем временем Россия продолжает проводить спецоперацию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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