Британские СМИ выяснили у военных экспертов, какое вооружение киевский режим может применить для удара.

Киевский режим намеревается разрушить Крымский мост до середины июля. Об этом сообщила британская газета The Sun, ссылаясь на источник в Минобороны Украины.

«Украинские чиновники заявляют, что они разрушат Крымский мост к середине июля», — сказано в материале.

Некоторые эксперты, опрошенные журналистами, предположили, что для удара по дорожному полотну Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор — беспилотные катера.

При этом еще недавно глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что украинские силы неспособны уничтожить Крымский мост из-за хорошей защищенности объекта.

Символ воссоединения: как Крымский мост связал полуостров с Россией

Киевский режим уже совершал террористические атаки на Крымский мост, по которому передвигается мирное население. Первый теракт был совершен 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

Второй теракт произошел в ночь на 17 июля 2023 года. Тогда два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате удара погибла супружеская пара из Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад прикрывает террористические атаки Украины.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму