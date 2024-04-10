Дума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Люди должны жениться только для создания семьи, подчеркнули в ГД. Сегодня фиктивный брак и усыновление детей являются лазейками для нелегального пребывания на территории России.

Дума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Государственная дума (ГД) на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий для иностранцев минимальный двухлетний срок нахождения в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.

Депутаты подчеркивают, что желающие жить в России иностранцы должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а также заключать брак только для создания семьи. Сегодня же фиктивное бракосочетание и усыновление детей являются лазейками для нелегальной миграции. Существуют фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Это необходимо пресечь, заявили в ГД.

Документ направлен на исключение практики заключения фиктивных браков и установления фиктивного отцовства для получения иностранцами права на постоянное проживание в России и гражданства.

Предлагается установить минимальный срок в размере двух лет нахождения в браке с россиянином для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Это относится к парам, которые не завели ребенка в браке. Закрепляется еще условие получения вида на жительства (ВНЖ) без оформления РВП мигрантами, имеющих детей — граждан России.

Считается также необходимым аннулировать РВП и ВНЖ мигранта, если суд отменил усыновление или признал недействительным брак с россиянином. При этом предлагается продлить частную визу иностранцу при близком родстве с гражданином России.

В конце марта на рассмотрение в правительство был внесен законопроект, ужесточающий государственный контроль в сфере миграции. Так, предлагается сократить срок пребывания иностранцев в стране до 90 дней в течение года (в настоящее время законом разрешается находиться этим лицам в РФ до 90 дней в течение полугода).

Также МВД предлагает ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в Россию и единый документ, заменяющий все выдаваемые на сегодняшний день иностранцам документы на право проживания и работы в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что трем фигурантам дела о выдаче сертификатов мигрантам избрали меры пресечения. Следственный комитет России возбудил дело по факту незаконной миграции.

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