На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 24 0

Министр энергетики Украины признал огромные потери генерирующих мощностей

На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей

Фото: Danil Shamkin / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Энергопроизводство в Харькове оказалось почти полностью уничтожено.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе признал огромные потери генерирующих мощностей в стране, объем которых составляет до семи гигаватт.

«Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это весьма огромный объем генерирующих мощностей», — заявил он журналистам.

Глава минэнерго отметил, что были уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов. А также энергопроизводство в Харькове почти полностью разрушено.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что власти Украины призвали жителей готовиться к тотальному блэкауту.

Тема:
Спецоперация
15 апр
За залпом залп: российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра
15 апр
«Живая связь с ребятами»: как власти Астраханской области оказывают поддержку бойцам СВО
15 апр
В России объявлен в розыск самый молодой грузинский наемник ВСУ
15 апр
Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
15 апр
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне спецоперации
15 апр
Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны спецоперации
15 апр
Власти Бердянска сообщили о попытке ВСУ атаковать город западными ракетами
15 апр
Украинские СМИ сообщили о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным «Виски»
15 апр
Рогов сообщил о передаче ВСУ новой партии французских гаубиц Caesar
15 апр
На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
+8° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:47
Правительство поддержало проект о праве судебных приставов применять оружие
23:25
Свидание обернулось кошмаром: выжившая при теракте в «Крокусе» рассказала о том жутком вечере
23:12
На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей
23:03
Случайно пролил чай: у летевшего в Москву самолета сгорел один из блоков по вине пилота
22:50
Форму не теряет: 55-летняя певица Валерия села на шпагат
22:37
Приморье в огне: как регион борется с природными пожарами

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
Суд в Москве отправил блогера Портнягина под домашний арест
За залпом залп: российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок