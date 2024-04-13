Власти Украины призвали жителей готовиться к тотальному блэкауту
Перед гражданами Незалежной начинают открываться мрачнейшие перспективы из-за чиновников с Банковой улицы.
Фото: Reuters / Gleb Garanich
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Жителям Украины стоит запастись электрогенераторами и пауэрбанками, ведь страну может ждать тотальный блэкаут. Об этом сообщил министр энергетики Незалежной Герман Галущенко в эфире телеканала «Рада».
«Покупайте, готовьтесь. Но мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы они не понадобились», — сказал чиновник.
Таким образом он предупредил граждан Незалежной о возможности полного блэкаута в ближайшие месяцы из-за разрушенной энергетической инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о серьезном повреждении оборудования двух ТЭС.
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