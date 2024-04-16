Похоронил всю семью, женился на многодетной женщине и остался один: поиск счастья Романа Маякина

Актер сумел построить головокружительную карьеру вопреки всем ударам судьбы.

Это сейчас звезда «Сладкой жизни» Роман Маякин успешный актер. Однако, прежде чем добиться оглушительного успеха и стать востребованным, ему прошлось пережить немало бед и трагедий.

Похоронил всех родных

Маякин родился в подмосковном Ногинске. Его семья жила в достатке. Папа работал директором завода, мама — на автозаправочной станции. Мальчик вместе со старшей сестрой ни в чем не нуждались. Но в один миг жизнь счастливой семьи перевернулась.

Сначала сгорел их дом, потом в ДТП разбилась сестра Маякина. Мама будущего актера тяжело переживала утрату дочери. Каждый день ходила на могилу и плакала, не переставая.

Вскоре у папы Маякина сгорел завод, а потом его убили из-за денег. Спустя год маме знаменитости диагностировали онкологию последней стадии. На тот момент Маякин был студентом театрального вуза, и старался сделать все, чтобы хоть как-то облегчить жизнь родительницы.

Его мама прожила еще два с половиной года, хотя врачи говорили — не более трех месяцев без химиотерапии. Сердце родного человека остановилось на руках Маякина.

Выбрал актерство благодаря любви

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В детстве Маякин и не думал становиться актером. Его папа хотел, чтобы он в будущем пошел работать к нему на завод. Но в седьмом классе юноша постепенно стал определяться с профессией. Все благодаря влюбленности в девочку из театральной студии.

Вместе с ней Маякин стал посещать занятия. Хотя чувствовал себя зажато, стеснялся сцены. Но спустя время стал более раскованным. Папа был очень огорчен, узнав о желании сына стать актером. В тот момент за него заступилась мама, которая убедила — Маякину нужно дать возможность.

Окончив школу, Маякин подал документы во все сразу театральные вузы. Во все и поступил, но свой выбор остановил на Школе-студии МХАТ.

Став студентом, он стал получать роли в кино, а после получения диплома устроился работать в Театр имени Моссовета. Там он прослужил семь лет. За это время понял — он хотел бы больше ролей в кино.

Вскоре ему улыбнулась удача. Его утвердили на роль в сериале «Сладкая жизнь», где он сыграл ловеласа Вадима. После ему предложили сняться в таких проектах, как «Психологини», «Триггер», «Высоко над страхом», «Мой ангел», «Спасская» и других.

Спасительная любовь

Фото: Зиновская Ольга / ТАСС

После смерти всех родных он чувствовал себя одиноко, но на его пути внезапно замаячила Лена Кулева. К 26 годам она была уже разведена, имела троих детей и собственный бизнес. Они познакомились благодаря помощи родственников Маякина. Сначала обоих смутила разница в возрасте, да и актеру на тот момент был лишь 21 год, но, присмотревшись, влюбились друг в друга.

Вскоре они съехались. Маякина не смущало наличие у жены троих детей. Всех их он принял как своих, а в 2011-м в семье родился сын Михаил. Официально Маякин и Кулева мужем и женой не стали, но, несмотря на это, считали себя полноценной семейной парой.

Спустя шесть лет после рождения общего ребенка отношения распались. Однако до сих пор Маякин заявляет — Кулева — очень важный человек в его жизни и мама их сына.

Решил скрывать свою новую любовь

Маякин неоднократно приписывали романы с коллегами. В свое время в качестве претенденток на его сердце называли Полину Максимову, Агату Муцениеце, Анфису Черных, но все это оказалось лишь слухами.

Позже стало известно, новой избранницей стала София Кофман. Девушка работала в СМИ, их роман так быстро закрутился, что Маякин заговорил о свадьбе. Но и в этот раз до ЗАГСа так и не дошел.

Как объяснял актер, причина в нем самом. Внутренние терзания не давали ему наслаждаться отношениями. Пытался решить проблему при помощи психотерапевта, но союз это не спасло. С того момента Маякин перестал делиться с публикой своей личной жизнью.

Однако недавно он признался — счастлив в отношениях. Как долго он со своей спутницей, кто она — не стал рассказывать.

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