Елена Блиновская поговорила со своими детьми из СИЗО

Это был первый разговор блогера с семьей за последние три месяца.

Блогер Елена Блиновская сумела поговорить с детьми из СИЗО. Об этом заявила адвокат Наталья Сальникова в беседе с 5-tv.ru.

Адвокат не в курсе подробностей, как именно проходил разговор ее подзащитной, однако известно, что это было первое взаимодействие с членами семьи Блиновской за последние три месяца. При этом время разговора могло занять всего 15 минут.

Напомним, что у Елены вместе с супругом Алексеем Блиновским, проходящим обвиняемым по тому же уголовному делу, есть четверо детей: сын Всеволод, близнецы Платон и Мирон, а также дочь Аврора.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года за уклонение от уплаты налогов. В тот же день создательница курсов по исполнению желаний пыталась сбежать из России на автомобиле.

На блогера завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, а также о легализации денежных средств. Ей грозит до 16 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Елены Блиновской подписал контракт об участии в спецоперации.