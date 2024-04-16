Муж Елены Блиновской подписал контракт об участии в спецоперации
Ранее его отец опровергал эти слухи. Видимо, он и сам был не в курсе решения Алексея.
Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС
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Муж скандально известного блогера Елены Блиновской подписал контракт об участии в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Известно, что ранее отец Алексея опровергал эти слухи. Он утверждал, что подобные сведения не являются достоверными, а Алексей никуда не собирается, ведь у него «дел выше крыши». Аудиозапись разговора можно послушать на 5-tv.ru.
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