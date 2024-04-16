Муж Елены Блиновской подписал контракт об участии в спецоперации Сегодня, 11:53 | Дарья Евстрахина Шоу-бизнес Эксклюзив 65 65

Ранее его отец опровергал эти слухи. Видимо, он и сам был не в курсе решения Алексея.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

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Муж скандально известного блогера Елены Блиновской подписал контракт об участии в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Известно, что ранее отец Алексея опровергал эти слухи. Он утверждал, что подобные сведения не являются достоверными, а Алексей никуда не собирается, ведь у него «дел выше крыши». Аудиозапись разговора можно послушать на 5-tv.ru.