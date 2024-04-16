Привычное дело: какой главный фактор для получения ипотеки в 2024 году

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

БК: первоначальный взнос по ипотеке в 2024 году составит 30%

Привычное дело: какой главный фактор для получения ипотеки в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Как услышать заветное «одобрено»?

Получение ипотеки — дело привычное для граждан нашей страны. Как услышать заветное «одобрено» рассказали на сайте URA.RU.

Несмотря на обыденность процедуры, люди все чаще стали получать отказы в ее предоставлении. Количество неодобренных заявок выросло до 56%.

На что стоит обратить внимание, чтобы не войти в их число? Требований не так много. Во-первых, запрашиваемая сумма не должна превышать половину дохода. Во-вторых, необходимо иметь первоначальный взнос не менее 30%. В-третьих, не иметь долгов. А еще надо привлечь созаемщика с хорошим доходом.

Отдельное внимание стоит обратить на отправку запросов — не стоит просить деньги одновременно в нескольких банках. За последнее время эта причина стала самой распространенной для отказа. Не менее популярной ошибкой является завышение уровня дохода, ложь не прощается финансовыми сотрудниками.

Ранее 5-tv.ru рассказали, как делить недвижимость при разводе, если она находится в ипотеке.

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