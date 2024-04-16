Дуров анонсировал интервью американскому журналисту Карлсону в ближайшее время

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Лидер «политически нейтральной платформы» объяснил важность подобных бесед.

Дуров анонсировал интервью американскому журналисту Карлсону в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В своем канале мессенджера он рассказал, что видео скоро выйдет.

«В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — написал Дуров в посте.

Дуров добавил, что является лидером «политически нейтральной платформы», поэтому должен выступать перед журналистами, которые представляют разные политические взгляды. Таким образом он может оставаться честным по отношению к своей аудитории и рассказывать историю площадки всем желающим.

Интервью с Такером будет опубликовано «совсем скоро» в видеформате.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал все просьбы Такера Карлсона об интервью. От беседы отказался также спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

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