Дуров анонсировал интервью американскому журналисту Карлсону в ближайшее время

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В своем канале мессенджера он рассказал, что видео скоро выйдет.

«В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — написал Дуров в посте.

Дуров добавил, что является лидером «политически нейтральной платформы», поэтому должен выступать перед журналистами, которые представляют разные политические взгляды. Таким образом он может оставаться честным по отношению к своей аудитории и рассказывать историю площадки всем желающим.

Интервью с Такером будет опубликовано «совсем скоро» в видеформате.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал все просьбы Такера Карлсона об интервью. От беседы отказался также спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.