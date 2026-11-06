Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Вики из Чебоксар

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У девочки редкий порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы подводим итоги нашей благотворительной акции «День добрых дел». У Вики из Чебоксар редкий порок сердца. Несколько лет назад врачи совершили чудо: они провели операцию, которая подарила девочке шанс жить, играть, гулять, мечтать — как все ее сверстники.

Но сейчас ребенок снова в опасности. Вика подросла, и вернулись прежние симптомы — ей тяжело даже просто дышать. Срочно нужна еще одна дорогостоящая операция. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать на нее недостающую сумму.

Спасибо вам за отзывчивость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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