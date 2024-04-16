«Требуется полный покой»: когда Юрий Куклачев сможет вернуться на сцену

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 29 0

Врач Комаров: Куклачеву понадобится около двух месяцев для возвращения на работу

«Требуется полный покой»: когда Юрий Куклачев сможет вернуться на сцену

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Известный дрессировщик кошек недавно перенес обширный инфаркт. Как он себя сейчас чувствует?

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, недавно перенесший обширный инфаркт, сможет вернуться к работе не ранее чем через два месяца. Об этом заявил врач-реабилитолог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что кардиологическая реабилитация обычно продолжается в этом промежутке.

«Первую неделю пациенту требуется полный покой, следующие три недели позволена дозированная нагрузка, кардиореспираторный тренинг. Дальше рекомендуется две-три недели санаторно-курортного лечения для восстановления переносимости нагрузки. После этого можно будет вернуться к профессиональной деятельности», — объяснил специалист.

Перспективы возвращения Куклачева в строй высокие, если медики успели вовремя провести терапию, поставить стенты или шунтирование, отметил эксперт.

Известно, что сейчас у создателя Театра кошек состояние нормализуется. В начале апреля дрессировщика госпитализировали прямо во время его юбилейного концерта, врачи диагностировали у него инфаркт. Артист также перенес операцию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в каком сейчас состоянии Юрий Куклачев.

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«Требуется полный покой»: когда Юрий Куклачев сможет вернуться на сцену

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