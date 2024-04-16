Собянин сообщил о завершении строительства двух новых корпусов Бауманки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Здания получили названия «Стрела» и «Спектр». Чем там смогут заниматься учащиеся высшего учебного заведения?

Собянин сообщил о завершении строительства двух новых корпусов Бауманки

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

На Госпитальной набережной в Москве завершилось строительство двух корпусов многофункционального центра при МГТУ имени Н. Э. Баумана. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в личном Telegram-канале.

Два корпуса получили названия «Стрела» и «Спектр»: в первом находятся столовая, а также центр информации, во втором ― центр здоровья. Помимо этого в корпусах были размещены 620 жилых блоков, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны отдыха и коворкинг.

«В корпусе „Спектр“ обустроены столовая и центр информации, а в „Стреле“ — центр здоровья. Рядом — площадка с амфитеатром и сценой для творческих вечеров, лекций, концертов и фестивалей. Организованы пространства для отдыха, пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер», ― отметил градоначальник.

До конца текущего года планируется завершить строительство значительной части перспективного технологического кампуса Бауманки: речь идет о «Квантум-парке» и пяти корпусах центрального кластера. Известно, что сейчас производится монтаж купольной конструкции кластера.

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