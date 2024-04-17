Покоряет льды: на Балтийском заводе завершается строительство ледокола «Якутия»

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На Балтийском заводе завершается строительство ледокола «Якутия»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Атомоход планируют ввести в декабре 2024-го.

А судно, которое сейчас заканчивают строить на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, способно не заходить в порт целых семь лет.

Атомный ледокол «Якутия» — один из самых больших и самых мощных в своем классе. Он легко ломает трехметровый лед и способен стать источником тепла и электричества для небольшого города. Но цели у атомохода совсем другие. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков с подробностями.

Назван этот ледокол в честь самого большого региона страны — Якутия. Размеры объектов такого масштаба принято исчислять футбольными полями — здесь их почти два. В длину — 170 метров, от киля до клотика — 60, а корабль как 20-этажный дом. И не найти уголка, где сейчас бы не кипела работа.

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Покоряет льды: на Балтийском заводе завершается строительство ледокола «Якутия»

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