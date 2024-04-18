Телефон раздора: что грозит Лепсу за удар по смартфону фанатки

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

Юрист Подгрудкова допустила возбуждение дела против Лепса из-за выбитого гаджета

Телефон раздора: что грозит Лепсу за удар по смартфону фанатки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Стоит ли опасаться артисту за последствия содеянного на концерте?

Певец Григорий Лепс выбил телефон из рук девушки-фанатки на концерте в Костроме. Артисту не понравилось, что поклонница снимала его слишком близко и не реагировала на просьбы убрать гаджет подальше. Юрист Анастасия Подгрудкова рассказала, во что может вылиться Лепсу его выходка.

По словам эксперта, артиста могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности — все зависит от степени причиненного ущерба.

«К административной ответственности возможно привлечь, если указанное деяние не повлекло значительного ущерба, а к уголовной — наоборот, если последствием совершенного деяния стало причинение значительного ущерба потерпевшего. Значительность ущерба будет анализироваться в зависимости от имущественного положения лица», — сказала Подгрудкова в беседе с изданием «Страсти».

Юрист также сообщила, что поклонница имеет право подать заявление в суд на взыскание с Лепса материального ущерба и моральной компенсации. Такой инициативы фанатка пока не изъявляла. Остается надеяться, что конфликт решится мирным путем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поведении фанатки Лепса на концерте.

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