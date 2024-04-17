«Он неразговорчивый»: бразильянка привезла умершего дядю в банк, чтобы взять кредит на его имя

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк тело дяди, чтобы взять на него кредит

«Он неразговорчивый»: бразильянка привезла умершего дядю в банк, чтобы взять кредит на его имя

Фото: www.globallookpress.com / Walmor Carvalho

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Женщина разыграла представление целое представление в кредитной организации.

Женщина привезла тело своего покойного дяди в банк в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и пыталась оформить на него кредит. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сотрудники банка были поражены, когда к ним обратилась клиентка, сопровождающая загадочного мужчину на инвалидном кресле. Она представилась племянницей молчаливого спутника.

Сам мужчина никак не реагировал на происходящее. Женщина пыталась доказать, что ее дядя не мертв — держала его голову под прямым углом и двигала его руки, создавая иллюзию живого человека.

«Он неразговорчивый. Дядя, ты хочешь снова лечь в больницу?» — говорила она.

Прибывшие на место медики констатировали, что мужчина был мертв как несколько часов. Полиция расследует инцидент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Великобритании мужчина разрезал жену на 200 частей и неделю хранил их дома.

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