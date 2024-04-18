Уехать на каршеринге в тюрьму: автоэксперт рассказал о подводных камнях услуги

Можно довериться предыдущему водителю, но лучше проверять машину перед поездкой.

Каршеринг — гениальная идея для облегчения жизни человека. Общественный транспорт не всегда удобен, такси необходимо ждать и ехать в нем с незнакомым человеком.

А тут все просто: открыл приложение, нашел машину и поехал. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. О чем нужно знать — рассказал автоэксперт Петр Шкуматов изданию NEWS.ru.

Важнейшим правилом для пользователей данного вида услуг является детальный осмотр транспортного средства до начала поездки.

«Самое важное — это максимально внимательно отнестись к осмотру автомобиля как внутри, так и снаружи. Если вы спустя рукава отнесетесь к его осмотру снаружи, а следующий арендатор авто будет более внимательный и сфотографирует те повреждения, которые вы пропустили, их могут приписать вам», — рассказал Шкуматов.

В случае обнаружения неполадок необходимо незамедлительно связаться со службой поддержки, и потребовать зафиксировать их до начала поездки. В противном случае доказать невиновность уже не выйдет. И тогда придется заплатить штраф.

Бывают ситуации, когда вы все же самостоятельно попадаете в аварию. В данном случае лучшим решением будет незамедлительно обратиться в сервис, владеющий машиной и не пытаться скрыть факт произошедшего.

Не менее внимательно следует осмотреть салон. Нередки случаи, когда предыдущие водители используют перед вами машину не по назначению, а для употребления запрещенных препаратов. Доказать сотруднику ГИБДД, что оставшийся в автосредстве сюрприз не ваш, будет просто невозможно.

Помимо уголовной ответственности за совершенное другим человек преступление, можно нечаянно наткнуться на иглу, которая осталась в сиденье. В таком случае высок риск заражения различными заболеваниями, не говоря уже о попадании в кровь самого наркотического вещества.

При обнаружении наркотиков в салоне, необходимо незамедлительно обратиться в полицию и ни в коем случае не прикасаться к ним руками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Москве задержан мужчина, из-за которого ребенок укололся о шприц в каршеринге.