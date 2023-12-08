Игла с наркотиком — на сидение: в Москве нашли владельца «смертельного» укола для ребенка

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 2 146 0

В Москве задержан мужчина, из-за которого ребенок укололся о шприц в каршеринге

Игла с наркотиком — на сидение: в Москве нашли владельца «смертельного» укола для ребенка

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber

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Инцидент произошел летом, тогда семья арендовала машину, на заднем сидении которой оказался шприц с наркотиком.

Правоохранители установили и задержали мужчину, по вине которого ребенок укололся о шприц с наркотиком в машине каршеринга. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

В столице продолжают расследование уголовного дела после инцидента в каршеринге. Сегодня стало известно о задержании мужчины, который употреблял наркотики в арендованной машине. После него автомобиль взяла семья с ребенком, который на заднем сидении случайно наткнулся на шприц.

«Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга. Это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края», — говорится в сообщении прокуратуры.

В августе стало известно об инциденте в каршеринге в Москве. В арендованном автомобиле о найденный шприц с неизвестным веществом укололась десятилетняя девочка. После случившегося ее родители обратились в полицию. Шприц отправили на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что вещество — мефедрон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астраханская полиция сумела вычислить и задержать еще одного подозреваемого по делу о массовом отравлении метадоном.

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