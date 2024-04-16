Задержан подозреваемый в убийстве известного юмориста в Сочи

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 11 0

Задержан подозреваемый в убийстве юмориста Геворкяна в Сочи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

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Подозреваемым оказался 33-летний уроженец Дагестана.

В Сочи правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве участника КВН и ведущего свадеб Амирана Геворкяна. Им оказался 33-летний уроженец Дагестана, сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть юмориста.

«В ближайшее время следователь регионального управления СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает ведомство.

Геворкян умер в январе 2024 года. Инцидент произошел возле одной из гостиниц курортного города. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Злоумышленник ударил юмориста, после чего последний был госпитализирован с травмами, но спасти его не смогли. Нападавший с места происшествия скрылся, нашли его только сейчас.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кто стоит за покушением на украинского блогера Шария.

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