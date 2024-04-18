Байден против каннибалов: президент США назвал причину пропажи своего дяди

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 17 0

Американский президент винит каннибалов в смерти своего дяди

Байден против каннибалов: президент США назвал причину пропажи своего дяди

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Его тело не смогли найти во время Второй мировой войны, но американский президент приводит другую версию событий. Опять забыл, как и с сыном?

Американский президент Джо Байден полагает, что его дядю не смогли найти во время Второй мировой войны из-за огромного числа каннибалов на острове Новая Гвинея. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

В рамках мероприятия, прошедшего в Питтсбурге, президент США высказался о причине, по которой тело его дяди Эмброуза Финнегана не смогли найти после авиакатастрофы близ острова Новая Гвинея.

Он отмечает, что его родственник занимался разведкой в зоне боевых действий, а летал он на одномоторных самолетах.

«Его сбили в Новой Гвинее, а тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов», — рассказывает Байден.

Американская телекомпания CNN же не согласна с версией президента. По ее источникам, во время курьерского рейса в Новую Гвинею самолет Финнегана аварийно приземлился на воду, причина такого решения — неизвестна.

В CNN отмечают, что большинство членов экипажа погибли в результате крушения, они не смогли покинуть затонувший борт, в итоге выжил лишь один человек.

Это не первый случай, когда Джо Байден допускает различные оговорки в своих заявлениях. А случай с каннибалами Новой Гвинеи, которой тогда управляла Австралия, далеко не первый в своем роде.

Ранее 5-tv.ru писал о курьезном случае 81-летнего президента — он лишь с пятого раза выговорил название улицы родного города.

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