В Крыму продали бывший пансионат олигарха Коломойского* за 881 миллион рублей

Национализированный властями Крыма рекреационный комплекс пансионата «Лазурный берег» продан в ходе торгов за 881 миллион рублей. Он прежде принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому*. Документация о продаже пансионата обнародована на сайте торгов.

Продан пансионат акционерному обществу «Спутник менеджмент». Причем в документах здание с земельным участком площадью почти в 59 тысяч квадратных метров был указан в документах продажи как объект незавершенного строительства на улице Головкинского в селе Лазурное.

Лот включает 52 сооружения, в том числе спальный корпус на 300 мест, административный приемный корпус, клуб-столовую, закрытый плавательный бассейн и летний кинотеатр.

В начале осени 2023 года Игорю Коломойскому было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Он был задержан и взят под стражу.

По версии следствия, он присвоил почти 250 миллионов долларов. Вместе с экс-конечным бенефициарным владельцем «ПриватБанка» по делу проходят еще пять человек, которые состояли в организованной группе и завладели средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд изъял имущество украинского олигарха Коломойского в доход России. С соответствующим иском обращалась Генеральная прокуратура России.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму