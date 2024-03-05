Дома, участки, фирмы: в РФ суд изъял имущество украинского олигарха Коломойского*

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 60 0

Суд изъял имущество украинского олигарха Коломойского* в доход России

Фото, видео: Сазончик Константин / ТАСС; Генпрокуратура РФ; 5-tv.ru

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С соответствующим иском обращалась генеральная прокуратура России.

Кошехабльский районный суд Адыгеи взыскал в доход России имущество украинского олигарха, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского*. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Речь идет о компаниях ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг», уставной капитал которых превышает пять миллиардов рублей.

«По иску Генпрокуратуры суд обратил в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний, ежегодная выручка которых превышает один миллиард 700 миллионов рублей. Кроме ого, из незаконного владения Коломойского и связанных с ним лиц в казну изъяты здания и шесть помещений в центре Москвы, а также почти 500 земельных участков сельхозназначения во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях», — рассказывает официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

В начале осени 2023 года Игорю Коломойскому было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Он был задержан и взят под стражу, где и находится до сих пор.

По версии следствия, он присвоил почти 250 миллионов долларов. Вместе с экс-конечным бенефициарным владельцем «ПриватБанка» по делу проходят еще пять человек, которые состояли в организованной группе и завладели средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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