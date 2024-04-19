«Проблемы с дыханием»: ведущий чуть не умер в прямом эфире

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 59 0

Ведущий прогноза погоды BBC Radio 4 Саймон Кинг не смог зачитать эфир

«Проблемы с дыханием»: ведущий чуть не умер в прямом эфире

Фото: www.globallookpress.com / TOBIAS HASE /DPA

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Слушатели новостей сильно испугались.

Саймон Кинг — ведущий прогноза погода английской станции BBC Radio 4 — во время прямого эфира не на шутку испугал слушателей. Пользователи в социальной сети X отметили, что голос журналиста звучит очень странно.

В воскресенье, 14 апреля, ведущий испытал некоторые трудности с дыханием, из-за чего его речь вызвала вопросы. Он не мог без запинки прочитать прогноз погоды — слушатели радио выразили беспокойство за Кинга.

«Я надеюсь, что с метеорологом Саймоном Кингом все в порядке. Сегодня без пяти восемь утра у него был такой голос, как будто у него были проблемы с дыханием», — написал один из пользователей социальной сети.

Журналист вскоре поспешил успокоить аудиторию. Всему виной оказался длинный лестничный пролет у студии, который телеведущему потребовалось быстро пересечь.

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