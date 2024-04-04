«Не умею прощать»: почему Кристина Асмус развелась с мужем и не общается с семьей

Актриса призналась — ее детство было далеко не сахар. Но, повзрослев, она так и не научилась прощать.

Актриса Кристина Асмус прославилась благодаря роли врача Вари Черноус в сериале «Интерны». Успешная, красивая, талантливая знаменитость в свои 35 лет.

Несмотря на то, что в жизни у нее складывается все хорошо, в душе она переживает боль и никак не может залечить рану, которая кровоточит с детства. Проблема в обиде на родителей за то, что мало уделяли ей внимание и давали любви.

Родили Асмус ради получения квартиры побольше

Асмус родилась в подмосковном Королеве. В семье она была не единственным ребенком. У нее есть две старшие и одна младшая сестры. Жизнь в многодетной семье была нелегкой, сообщил Дзен-журнал Культурология.

Дело в том, что после рождения младшей сестры родители столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Она никогда не имела своих вещей, поэтому часто ей приходилось донашивать одежду.

Жила семья в коммунальной квартире. Все это сильно беспокоило маму и папу будущей знаменитости. Однажды они даже сказали ей, что родили ее ради получения квартиры побольше.

Помимо серьезных финансовых трудностей свой отпечаток оставило и строгое воспитание. Асмус запрещали плакать, жаловаться, жалеть себя.

В шесть лет юную Кристину отправили на гимнастику, хотя ей не хотелось. А в 15 она нашла в себе силы проявить характер и бросила занятия. Из-за этого у актрисы на всю жизнь появилось отвращение к физическим нагрузкам.

Жизнь резко начала меняться, когда в бедной семье стали появляться холодильник, телевизор и другая бытовая техника. Поначалу Асмус думала, что ее родители — бандиты. Вскоре выяснилось, что они продали квартиру, оставленную ими бабушкой из Саратова. Тогда Асмус почувствовала себя «золотой молодежью». Но деньги быстро кончились, и все вернулось на круги своя.

Родители насмехались над желанием Асмус стать актрисой

С детства Асмус грезила сценой. Но родители не верили, что дочка сможет пробиться и стать актрисой. Мама даже смеялась над желанием девочки и говорила идти работать в магазин. Но Асмус продолжала верить.

В 12 лет она отправилась в театральную студию. А после окончания школы поступила в МХАТ. Однако на втором курсе ее отчислили из-за профессиональной непригодности.

Асмус вернулась в родной город, но желание стать актрисой не оставила. Устроилась в местный театр, а через три года решила вновь попытать счастье. Уехала вновь в столицу и поступила в театральное училище имени Щепкина. Его она успешно закончила.

Ушла из сериала ради новых ролей

После окончания обучения Асмус стала ходить на кастинги пробы, но попытки проваливались. Лишь в 2010 году удача ей улыбнулась, и она получила роль в сериале «Интерны».

На роль врача пробовались тогда более двух тысяч девушек. Именно этот сериал круто перевернул ее жизнь. Она стала известной и популярной.

После съемок ее пригласили сняться для обложки мужского журнала, а после выхода второго сезона сериала актриса решила уйти. Тяжелый график не позволял ей развиваться дальше. А Асмус не хотела становиться заложником одной роли. Да и запрет беременеть до завершения съемок тоже не устраивал актрису.

Уход из сериала дал толчок новым работам. Она сыграла роль Лены в новогоднем фильме «Елки», в 2011-м озвучила дерзкую белку в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк». Дальше было еще много успешных кинокартин: «Zолушка», «Дублер», «А зори здесь тихие…», «Текст» и другие.

Пережила домашнее насилие

Еще в студенческие годы Асмус столкнулась с домашним насилием. Полтора года она жила в страхе и ужасе. Однако нигде так и не упомянула имя этого человека.

«Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Это не токсичный человек, который не так рубашку погладил или сказал: „Ты в кино плохо сыграла“. Нет. Он бил, как не в себя», — призналась Асмус.

Сопротивляться тирану актриса не могла, ведь боялась обвинений со стороны близких. Однако у публики все же появилось несколько вариантов, о ком говорила в плохом ключе Асмус. В театральном училище она училась с Виктором Степаняном, а после окончания учебы встречалась с коллегой Алексем Гавриловым.

Скрывала роман с женатым

В 2013 году поползли слухи, что Асмус закрутила роман с комиком Гариком Харламовым. Но он на тот момент был женат. Спустя время знаменитости признались — они встречаются.

Познакомились они а съемках фильма «Легок на помине». Там они сыграли влюбленную пару. После окончания съемок Харламов и Асмус продолжили общение, а вскоре и поженились. В ЗАГС актриса отправлялась уже «в положении».

Вскоре в семье родилась дочка Анастасия. В декрет актриса не уходила, в конце месяца уже приступила к работе. Спустя семь лет Харламов объявил о разводе с Асмус.

Поклонники тут же подумали, что всему виной ее роль в скандальном фильме «Текст». Но комик уверял всех — это никак не связано с крахом их семьи, а решение развестись было принято еще до премьеры фильма.

После развода Асмус закрутила роман с коллегой Романом Евдокимовым. Поначалу отношения пара тщательно скрывала, но вскоре все тайное стало явным.

Назвала себя «терпилой»

Недавно Асмус в социальной сети опубликовала совместную фотографию с родителями. Тем самым она решила поздравить папу с юбилеем — 65 лет. Несмотря на обиду, она призналась в любви к родителю и отметила — она папина дочка, уж очень много схожего у них.

«Узнаю в себе папу буквально во всем — в пластике, смехе, в жидких волосах. Я тоже терпила и лучше уступлю, чем полезу куда-то. Я, как и папа, сначала думаю о других, а потом о себе.

Мой папа пахарь, и сумасшедший трудоголизм и выдержка у меня от него. Я не помню ни одного выходного у папы. А теперь и я так живу», — написала она.

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